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Türkiye
DHA 15.08.2023 09:38

İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyette bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aramalarda şüphelilerin terör örgütünün dijital materyalleriyle örgütsel dokümanlarında fotoğrafları olduğu tespit edildi.

Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan teröristlerin ifadelerinden yola çıkılarak tespit edilen adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. 

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İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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