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Türkiye
İHA 15.08.2023 09:23

İstanbul'da PKK/YPG'ye operasyon: 7 gözaltı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı YPG'ye yönelik yürütülen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da PKK/YPG'ye operasyon: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü örgüt PKK/KCK ve onun Suriye kolu PYD/YPG’ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. 

Yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütünün Türkiye’ye karşı faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü ve Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler elde edilen, bu doğrultuda haklarında ifade-beyan ve örgüt adına faaliyet gösterdiği dönemde çekildiği değerlendirilen fotoğrafları bulunan teröristlerin yakalanması için yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.

Sabaha karşı düzenlenen zincirleme operasyonlarda 7 örgüt mensubu gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin saklandıkları ve barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.

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PKK/YPG İstanbul Terörle Mücadele
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