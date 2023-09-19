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Türkiye
DHA 19.09.2023 10:34

İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul'un 6 ilçesinde bu sabah düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri döneme ait fotoğraf ve bilgi bulunan şüpheliler tespit edildi.

Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Güngören ve Küçükçekmece'de 7 ayrı adreste 8 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ederken, kimlik bilgisi bulunmayan Suriye uyruklu 1 kişinin de ilgili birime teslim edildiği öğrenildi. 

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İstanbul PKK/YPG PKK/KCK Terörle Mücadele
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