Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 08:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul'da terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla 11 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 11 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DEAŞ, El Kaide ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) gibi dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı.
Güvenlik ve istihbarat birimlerince elde edilen bilgiler ışığında terör örgütleriyle bağlantıları olduğu tespit edilen şahısları yakalamak amacıyla 7 ilçedeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, tamamı yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye incelenmek üzere el konulduğu kaydedildi.
Etiketler: İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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