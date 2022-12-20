İstanbul yolu üzerinde meydana gelen kazada Çorlu istikametine seyreden Tayfun A. idaresindeki otomobil, aniden durdu.

Aynı yönde seyreden Hasan A. ve Alibey A. idaresindeki otomobiller, bir anda duran otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücülerden Alibey A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili konuşan görgü tanığı bir kişi, ışıklarda ilerlemesi için korna çaldıkları sürücünün bir anda durduğunu ve kazaya sebebiyet verdiğini öne sürdü.

Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.