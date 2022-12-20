Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 07:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
13 ilde FETÖ operasyonu: 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İzmir merkezli 13 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'nün gizli yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 30 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.
İzmir merkezli 13 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki sözde yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
30 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.
Şüphelilerin ankesörlü ve sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları tespit edildi.
Şüphelilerin, 10'u muvazzaf 16 asker, 14'ünün askeri okullardan ilişikleri kesilen eski öğrenci olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin gözaltına alınmaları için operasyon devam ediyor.
Etiketler: FETÖ İzmir Türk Silahlı Kuvvetleri
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