İzmir merkezli 13 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki sözde yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

30 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin ankesörlü ve sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları tespit edildi.

Şüphelilerin, 10'u muvazzaf 16 asker, 14'ünün askeri okullardan ilişikleri kesilen eski öğrenci olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin gözaltına alınmaları için operasyon devam ediyor.