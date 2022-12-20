Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 06:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Soğanlı Dağı'nda araçları kara saplanan 2 kişi yolda mahsur kaldı
[Fotograf: İHA]
Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan ve dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen Soğanlı Dağı Derebaşı Virajlarında bir otomobil kara saplandı. Uzun süre yolda mahsur kalan 2 kişi ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Trabzon’dan Bayburt’un Demirözü ilçesine şeker pancarı almak üzere otomobille yola çıkan 2 arkadaş, Soğanlı Dağı Derebaşı Virajlarında kar ve tipiye yakalandı. Araçları kara saplanınca bulundukları yerde mahsur kaldılar.
İki arkadaş, ekiplerden yardım istedi. Ekipler, otomobili traktöre halatla bağlayarak aracı saplandığı yerden kurtardılar.
Otomobile binen iki kişi Çaykara’ya geri dönmek zorunda kaldı.
Öte yandan yaz aylarında kullanılan Bayburt-Çaykara yolu Soğanlı mevki son günlerde kar ve tipinin etkisini artırması üzerine ulaşıma kapatıldı.
Etiketler: Bayburt Kar Yağışı
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