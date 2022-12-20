TEM Otoyolu Tuzla mevkiinde Ankara istikametine seyir halindeki Erdem K. yönetimindeki otomobil, öndeki tıra çarptı. Bu sırada manevra yapan kamyonetle de aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Erdem K. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kazaya karışan diğer araçlarda yaralanan olmadı.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu Tuzla mevkii bir süre trafik akışına kapatıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından otoyolda trafik normale döndü.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, Erdem K'nin 1,36 promil alkollü olduğunu belirledi. Ehliyetine el konulan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.