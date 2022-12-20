Kaza, 02.00 sıralarında Malatya- Ankara kara yolu, Taner Kız Öğrenci yurdu önünde meydana geldi.

İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan N.S. yönetimindeki hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı.

Kazada çarpmanın şiddetiyle çevreye savrulan Şemsettin K. ile Hivan T. olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden şahısların cenazeleri adli tıp kurumuna, yaralı sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.