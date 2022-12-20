Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 03:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, 02.00 sıralarında Malatya- Ankara kara yolu, Taner Kız Öğrenci yurdu önünde meydana geldi.
İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan N.S. yönetimindeki hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı.
Kazada çarpmanın şiddetiyle çevreye savrulan Şemsettin K. ile Hivan T. olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden şahısların cenazeleri adli tıp kurumuna, yaralı sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
Son Haberler
- 04:32
- 04:23
- 03:27
- 03:20
- 03:10
Sıradaki Haber
Kastamonu'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz