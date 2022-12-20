Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 03:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
[Fotograf: İHA]
Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken ekipler kapanan yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu’da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, il genelinde etkili olmaya başladı.
Karayolları ekipleri, kar sebebiyle kapanan yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Kar yağışının keyfini çıkarmak için bazı aileler de çocuklarıyla birlikte Dağlı mevkiine gitti. Burada bir süre kar topu oynayan aileler, karın keyfini çıkardı.
Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Etiketler: Kastamonu Kar Yağışı
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