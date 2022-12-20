Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 04:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galata ve Atatürk köprüleri çalışma nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı
[İHA (Arşiv)]
İstanbul'da Haliç köprüleri gece saatlerinde bakıma alındı. Çalışmanın tamamlanmasından sonra köprüler ulaşıma açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, Haliç üzerinde bulunan Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Bu kapsamda Galata Köprüsü 01.30-04.30 saatleri arasında bakıma alındı ve bu zaman aralığında ulaşıma kapatıldı.
Atatürk Köprüsü ise 02.30- 03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Çalışmaların tamamlanmasından sonra köprüler ulaşıma yeniden açıldı.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 06:21
- 06:13
- 06:12
- 06:09
- 06:07
Sıradaki Haber
İstanbul'da otomobillerden kurşun yağmuru: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz