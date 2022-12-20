İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, Haliç üzerinde bulunan Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Bu kapsamda Galata Köprüsü 01.30-04.30 saatleri arasında bakıma alındı ve bu zaman aralığında ulaşıma kapatıldı.

Atatürk Köprüsü ise 02.30- 03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Çalışmaların tamamlanmasından sonra köprüler ulaşıma yeniden açıldı.