Olay, saat 00.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Yavuz Selim Caddesi'nden Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne doğru seyir halindeki otomobile başka bir otomobilde bulunan kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

Otomobildekilerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Olayda, otomobilin sürücüsü olduğu öğrenilen M.K. ağır yaralandı.

Uzun namlulu silahlar da kullanıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunan ekipler, her iki otomobilde de çok sayıda mermi isabeti olduğunu ve çatışmada uzun namlulu silahların da kullanıldığını tespit etti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.