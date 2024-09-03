İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine seyir halinde olan İbrahim Göktepe idaresindeki otomobil Sultanbeyli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bozuldu.

Aracın bir anda otoyolda durması nedeniyle aynı yönde ilerleyen 5 araç da duramayarak birbirine çaptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ekipleri otoyolda önlem aldı.

Kazaya karışan 6 araçta hasar oluşurken, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Araçların yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.