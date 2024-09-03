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Türkiye
AA 03.09.2024 15:58

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

Sultanbeyli'de TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine seyir halinde olan İbrahim Göktepe idaresindeki otomobil Sultanbeyli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bozuldu.

Aracın bir anda otoyolda durması nedeniyle aynı yönde ilerleyen 5 araç da duramayarak birbirine çaptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ekipleri otoyolda önlem aldı.

Kazaya karışan 6 araçta hasar oluşurken, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Araçların yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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