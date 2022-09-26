Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın
[Fotograf: AA]
İstanbul Kağıthane'de, 4 katlı binada bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Mahsur kalan işçiler kurtarıldı itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yangın söndürüldü.
Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki binanın son 2 katında yer alan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle binada mahsur kalan işçiler itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapılıyor.
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