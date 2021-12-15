Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 01:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da tek katlı evde yangın çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Eyüpsultan'da tek katlı bir evde yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın sonrası evde hasar meydana geldi.
Yangın Eyüpsultan, Çırçır Mahallesindeki tek katlı bir gecekondunun çatısında çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü. Evde bulunanlar hemen dışarı çıktı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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