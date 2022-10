Hüseyinli Mahallesi'nde bulunan taş ocağında dün akşam saatlerindeki çalışma sırasında dinamit patlatılması nedeniyle oluşan gürültü ve sarsıntının ardından mahalle sakinleri evlerinden dışarı çıktı.

Patlama sonrası bazı evlerde çatlaklar oluştuğunu gören mahalleliler taş ocağının önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

Durumun haber verilmesi üzerine mahalleye gelen jandarma ekipleri konuyla ilgili tutanak tuttu.

Mahalle Muhtarı İlhan Kılıç, zaman zaman bu durumlarla karşılaştıklarını söyledi.

Daha önceki yıllarda da böyle olaylar meydana geldiğini, yaşadıklarının ise çok farklı olduğunu belirten Kılıç, "Burada yapılan patlatmada taşlar adeta mahallenin üstüne yağdı. Bizi teselli eden tek şey bir insanın başına düşmemiş olması. Çatılarda kırıklar var, duvarlara vuran taşlar var. İnsanlar bahçedeyken yanına düşen taşlar var. Sarsıntıdan dolayı evlerde de ciddi çatlaklar var. Başta camimiz olmak üzere birçok kişinin evinde çatlaklar var" diye konuştu.

''Herkesin başına taş düşebilir endişesiyle yaşıyoruz''

Kılıç, mahalle sakinlerinin taş ocağının çalışmasını istemediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çünkü taş ocağında yapılan patlatmaların mesafesi köyümüze 200 metre. Bu mesafe çok yakın, bu mesafede taş ocağı olmaz. Bundan sonra biz can ve mal güvenliğinden endişeliyiz. Artık insanlar çocuğunu sokağa salamaz hale geldi. Biz de artık korkuyoruz. Yapılan patlatmalarını belirli bir saati var ama mesafesi yok. Her an, herkesin başına taş düşebilir endişesiyle yaşıyoruz. Biz bu işletmenin kapatılmasını istiyoruz. Halk olarak bu karardayız. Daha fazla tahammülümüz kalmadı."

Evi zarar gören mahalle sakini Ercan Çelikkol ise taş ocağının yıllardır çalıştığını ve patlatmalar yapıldığını anlattı.

Halk olarak buna alıştıklarını belirten Çelikkol, "Ama dün akşamki çok şiddetliydi, yani yer yerinden oynadı. Uğultuyla bir patlama oldu, evde çocuklar camlara koşuşmaya başladı. Yani deprem oluyor zannettik. Birkaç aydır, özellikle son 15 gündür patlatmaların dozu aşırı arttı. Mahallemize taş yağdı, bahçemize taş geldi. Çoluk çocuk sokaklara döküldük. Kadınlar, çocuklar ağlaşıyor. Evlerimizin tabanlarında, fayanslarında, çatılarında çatlaklar var. Yaşanacak gibi değil" diye konuştu.