Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 15:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalya'da 13 katlı binada yangın: Tahliye edildi
[Fotograf: DHA]
Antalya'da, 13 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın, alt ve üst balkonlara da sıçradı. Binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın yarım saatte söndürüldü.
Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1500'üncü Sokak'taki 13 katlı binanın 9'uncu katındaki dairenin balkonunda 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Büyüyen yangın, alt ve üt katların balkonlarına da sıçradı.
İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Apartman sakinleri tahliye edildi
Bina, tedbir amaçlı tahliye edildi. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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