Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde Fatih, Esenler ve Şişli ilçelerindeki 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada Yunan, Helenistik, Doğu Roma İmparatorluğu-Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerine ait 912 sikke ele geçirildi.

Söz konusu adreslerde bulunan ve sahte sikke yapımında kullanılan balmumu kalıplarla imitasyon sikkelere de el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA