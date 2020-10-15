İstanbul Şişli'de gece saatlerinde, özel bir bankanın önünde duran çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polise haber verdi.

Olay yerine giden polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Halaskargazi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Alınan tedbirlerin ardından, şüpheli çanta olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Çantadan broşür ve cep telefonu çıktı

Çantanın fünye ile patlatılmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, çantanın bulunduğu alanda delil aradı. Patlatılan çantanın içerisinden ise, bir adet cep telefonu ve bazı broşürler çıktı.

Çantanın kim ya da kimler tarafından bırakıldığının tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.