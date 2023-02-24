İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik faaliyetlerin deşifre edilmesi ve olayların aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinde birbirlerine yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen 30 zanlının kimlik ve adreslerini belirledi.

Bu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramalarda, uzun namlulu silah, 15 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 776 gram uyuşturucu, 2 çelik yelek, 2 hücum yeleği, 266 mermi ile 22 bin lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 14'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak, 2'si ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.