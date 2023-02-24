Bugün yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimler ile zamanla Kıyı Ege'nin çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, Van çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bugün dahil beş günlük periyotta yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 19, İzmir'de 21, İstanbul'da 14, Samsun'da 18, Antalya'da 23, Mersin'de 22, Diyarbakır'da 19 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Bugün yurt genelinde yağış beklenmezken, yarın Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Marmara'nın kuzeybatısında yağış görülecek.

Pazar ve pazartesi günü Marmara'nın kuzeybatısı ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Ege'nin güney kesimlerinde yağış bekleniyor. Salı günü ise Marmara ve Ege'nin tamamında yağış etkili olacak. Kalan kesimlerde parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.