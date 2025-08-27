Açık 27.7ºC Ankara
AA 27.08.2025 11:55

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 11 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, 15-26 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, kasten yaralama, ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı gibi suçlara karışan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Bağcılar, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 8 eyleme karışan ve Ataşehir'de bir güzellik merkezine karşı eylem hazırlığında oldukları belirlenen toplam 24 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 96 tabanca, uzun namlulu silah görünümünde airsoft tüfek, av tüfeği, 689 tabanca mekanizması, çalıntı motosiklet, 42 mermi ile silah montaj işlemlerinde kullanılan mengene, taşlama ve pres makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklanırken 5'i adli kontrol hükümleri uygulanarak, 2'si ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 6 zanlının ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"Suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmekte"

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen silahların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede, personeli tebrik etti.

Gazetecilere, operasyon ve ele geçirilen silahlar hakkında bilgi veren Yıldız, suç ve suçlularla mücadelede geri adım olmadığını vurguladı.

Yıldız, polis teşkilatının çalışmalarını aynı titizlikle sürdüreceğini belirterek, "Teşkilatımız, kararlılıkla suç çetelerine, özellikle motosikletli suç çetelerine yönelik mücadelesini sürdürmektedir. Sosyal medyadan eleman temin eden ve propaganda yapan toplamda 206 hesap kapatılmıştır. Eski yeni fark etmeksizin suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Suç Örgütü
