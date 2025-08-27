Açık 27.7ºC Ankara
TRT Haber 27.08.2025 11:49

SOLOTÜRK'ten Başkent'te prova uçuşu

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Ankara'da çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Ankara Valiliği, 30 Ağustos törenleri öncesi prova uçuşu yapılacağını bildirdi.

SOLOTÜRK'ten Başkent'te prova uçuşu

Valilikten yapılan açıklamada, SOLOTÜRK'ün şehir merkezinde iki gün prova ve gösteri uçuşu düzenleyeceği kaydedildi. Açıklamada, çevre tanıma ve prova uçuşlarında oluşabilecek yüksek sese dikkat çekildi.

Ankaralılar, planlı uçuşlardan tedirgin olmamaları konusunda uyarıldı.

SOLOTÜRK'ten Başkent'te prova uçuşu

"30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Ankara’da Aşağıdaki Programa Göre SoloTürk Keşif, Prova ve Gösteri Uçuşları Yapılacaktır.

Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde gerçekleştirilecek olan planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için uçuş programı gün ve saatleri kamuoyunun bilgisine sunulur."

 

30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara Valiliği
