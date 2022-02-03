Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 12:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da su hattı patladı, yol çöktü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Bahçelievler'de su hattının patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi. Trafiğe kapanan yol Sefaköy'e kadar uzandı.
Bahçelievler Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi'nde, su hattının patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine İSKİ ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, çalışmaların yapılması için yolu kapattı. İSKİ ekipleri, arızayı gidermek için yolu kazıp su tahliyesi çalışmalarına başladı.
Suyun tahliye edildiği yolda vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Yoldaki çökme nedeniyle trafik Sefaköy’e kadar uzandı.
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