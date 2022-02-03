Bahçelievler Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi'nde, su hattının patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine İSKİ ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çalışmaların yapılması için yolu kapattı. İSKİ ekipleri, arızayı gidermek için yolu kazıp su tahliyesi çalışmalarına başladı.

Suyun tahliye edildiği yolda vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Yoldaki çökme nedeniyle trafik Sefaköy’e kadar uzandı.