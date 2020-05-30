Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da sokakta tezgah açan esnafa yaklaşık 11 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak, tezgah kurarak satış yapan 3 kişiye toplam 10 bin 716 lira cezai işlem uygulandı.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 esnaf, Fatih'te sokakta tezgah açtı.
[Fotoğraf: AA]
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Fatih Belediyesi zabıta ekipleri bölgeye geldi.
Polis ekipleri her bir esnafa 3 bin 180, zabıta ise 392'şer lira ceza kesti.
Toplam 10 bin 716 lira cezai işlem uygulanan 3 esnaf, ekiplerin uyarısıyla tezgahlarını topladı.
Etiketler: sokağa çıkma kısıtlaması para cezası koronavirüs tedbirleri istanbul haber istanbul fatihSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:07
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