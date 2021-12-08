Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultangazi'de, bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından vurulan N.Ç., hayatını kaybetti.
Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ağır yaralanan N.Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Ekipler saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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