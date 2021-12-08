İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından vurulan N.Ç., hayatını kaybetti.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralanan N.Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.