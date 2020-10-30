Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da seyir halindeki araç alev aldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beykoz'da cenazeye giden otomobilde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kavacık-Elmalı mevkiinde Batman'da cenaze törenine giden Mehmet Akay idaresindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Batman'a giden cenaze yakınları, arkalarından kendilerini takip eden Mehmet Akay'ı uyararak sağ şeride geçmesini istedi.
Polislerce çevre güvenliğinin alındığı TEM otoyolunda itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Araçta hasarın oluştuğu yangın nedeniyle TEM otoyolunda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Aracın çekilmesiyle trafik normale döndü.
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