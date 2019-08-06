Bahçelievler ilçesinde 23 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, polise başvuran Yasin D., otomobilinin bagajında içinde 382 bin dolar para bulunan çantanın motosikletli iki kişi tarafından çalındığını söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Yasin D.'nin çalındığını söylediği paranın, ailesinden işletmek için aldığı soygunun meydana geldiği gün parayı geri götürdüğünü tespit etti.

Ekipler 8 gün boyunca yaklaşık 40 kilometrelik yol üzerindeki tüm güvenlik kameralarını incelediklerinde soyulduğunu söyleyen kişi ile, motosikletleriyle sözde soygun yapan kişilerin sabah saatlerinde buluştuklarını belirledi.

4 şüpheli gözaltına alındı

Bu gelişme üzerine Yasin D. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Bu arada polis olaydan sonra kaçan motosikletli soyguncular Y.Z. ile Mert S.'yi de yakaladı. Hırsızların planı içinde bulunan şüphelilerden Y.Z.'nin babası Tekin Z.'de yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler kısa süre içinde suçlarını itiraf ettiler. Akrabalarına ait parayı batırdığında bunu söylemekten utanan Yasin D.'ye, Tekin Z.'nin akıl verdiği oğlu ve onun arkadaşını sözde soygun yapmaya ikna ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin olaydan sonra kaçarlarken gerçek bir kaza yaptıkları daha sonra kaçmaya devam ettikleri öğrenildi. Bu kazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Suç uydurmaktan işlem yapıldı

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yasin D.'ye işletmesi için para veren akrabaları da şikayetçi olmadı. Şüpheliler hakkında suç uydurmak ve dolandırıcılığa teşebbüs suçundan işlem yapılırken çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA