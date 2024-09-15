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Türkiye
AA 15.09.2024 13:54

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.

Yağışın etkisiyle trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyen bazı yayalar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı.

Toplu taşıma araçlarını kullanan birçok vatandaş duraklardan çıkamadı.

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Trafik yoğunluğu oluştu

Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş, Bayrampaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de sağanak etkili oluyor.

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İstanbul Sağanak Yağış
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