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Türkiye
AA 15.09.2024 11:36

İzmir Körfezi Acil Eylem Planı hazırlanacak

İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun 3 çalışma grubu, 17-18 Eylül'de toplanarak, İzmir Körfezi Acil Eylem Planı hazırlıklarını yürütecek.

İzmir Körfezi Acil Eylem Planı hazırlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, İzmir Körfezi'nde meydana gelen toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili Bakanlık 20 Ağustos'ta bölgede inceleme başlattı.

İnceleme kapsamında deniz suyu numuneleri, yetkili laboratuvar tarafından incelendi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda balık ölümlerinin, deniz suyu sıcaklığındaki artış, denizdeki kirlilik ve oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Daha detaylı inceleme için Bakanlığın Deniz İzleme Gemisi ve Mobil Su ve Atıksu laboratuvarı bölgeye gönderildi ve İzmir Körfezi'ne deşarj olan derelerle, atık su kaynaklarında incelemeler yapıldı.

İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili belediyeye 1,8 milyon lira ceza
İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili belediyeye 1,8 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu.

Ardından Bakan Kurum başkanlığında 5 Eylül'de "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapılarak, Bilim Kurulu üyeleriyle çalışma gruplarının oluşturulması ve acil eylem planının hazırlanması kararlaştırıldı. Bakan Kurum da eylül ayı sonuna kadar Acil Eylem Planı'nın ortaya konulması yönünde talimat verdi.

Bu kararlar doğrultusunda 35 akademisyenin yer aldığı Bilim Kurulu üyeleri, ilgili kurumların uzmanlık alanlarına göre, "İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler Çalışma Grubu", "Atıksu Altyapısı ve Dereler Çalışma Grubu" ile "Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi Çalışma Grubu" oluşturdu.

İzmir Körfezi'ndeki 50 kat fazla amonyak miktarı balıkları zehirlemiş olabilir
İzmir Körfezi'ndeki 50 kat fazla amonyak miktarı balıkları zehirlemiş olabilir

Çalışma grupları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında bir araya gelerek, saha çalışması ve toplantılar yapacak. İzmir Körfezi'ni kurtarmak için acil olarak yapılması gereken eylemlere ilişkin kararlar alınarak, "İzmir Körfezi Acil Eylem Planı" hazırlanacak.

Bu kapsamda ilk toplantı, 17-18 Eylül'de İzmir İktisat Kongre binasında gerçekleştirilecek.

Kasım ayı sonuna kadar da uzun vadede yapılması gerekenlere ilişkin kalıcı eylemler belirlenecek.

Amonyak değeri 50 kat fazla çıkmıştı

Balık ölümleri sonrası Bakanlık ekiplerinin ön incelemesinde, İzmir Körfezi'nde atık su kaynaklı amonyak miktarının, olması gerekenden 50 kat daha fazla olduğu belirlenmiş, Körfez'de 6 miligram/litre olması gereken oksijen seviyesinin ise 1,8'e, yer yer sıfıra düştüğü tespit edilmişti.

Körfez'de TÜBİTAK gemisiyle inceleme yapan Bakan Kurum, Büyük Kanal Projesi ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin, bölgedeki kirliliğe neden olan en önemli iki faktör olduğuna dikkati çekerek, İzmir Körfezi'nin kaderine terk edilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulamıştı.

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