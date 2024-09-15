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Türkiye
TRT Haber 15.09.2024 09:18

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Otoyolun İSTOÇ mevkisi Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Bu araçların sürücülerinin kazaya ilişkin tutanak tuttuğu sırada aynı yönde ilerleyen 3 araba da bu araçlara ve sürücülere çarptı.

Kaza nedeniyle bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan N.G. hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yaralılardan H.G'nin de durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı süre tek şeritten sağlandı.

Araçların çekiciyle kaldırılması ve yol temizliğinin ardından trafik akışı normale döndü.

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