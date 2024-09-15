Gördüğü rüya sonrası mezar taşını yaptırdı

Düzce'nin Çamköy Mahallesi’nde yaşayan Adem Karagülle, emekliliğinin ardından farklı bir yaşam tarzı benimsedi. Bahçesindeki 30 metre yüksekliğindeki çam ağacına günler süren çalışma sonucu ahşap bir kulübe inşa eden Karagülle, evden kulübeye yiyecek taşıyabilmek için bir teleferik sistemi kurdu.

Merdivenle ağaca tırmanarak kulübeye ulaşan Karagülle, burada vakit geçiriyor ve ibadetlerini yerine getiriyor.

Her gün düzenli olarak evinin bahçesindeki spor aletlerinde egzersiz yapmayı da ihmal etmiyor.

2020 yılında kulübeyi tamamladığını belirten Karagülle, "Malzemeleri ağaca çıkarmak zor oldu ama başardım. Ağaçta en büyük misafirim kuşlar, yalnız kalmıyorum. Kulübeye çıkabilmem için düzenli spor yapmam şart" dedi.

"Burada ne yatıyorsun, git mezar taşını yaptır"

Karagülle, gördüğü bir rüya sonrasında kendisi için mezar yeri satın alıp mezar taşı yaptırdığını da ekledi.

Mezar taşında doğum tarihinin yazılı olduğunu ancak ölüm tarihinin boş bırakıldığını ifade eden Karagülle, "Rüyamda biri cama vurup 'Burada ne yatıyorsun, git mezar taşını yaptır' dedi. Bunun üzerine mezar taşımı yaptırmaya karar verdim" şeklinde konuştu.