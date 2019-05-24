Özellikle Boğaz bölgesinde bulunan Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde şiddetli görülen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

İL İL HAVA DURUMU

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, ıslanmamak için otobüs duraklarına ve metro istasyonlarının girişlerine sığındı.

Bu arada, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurdalığa yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Kent genelinde yoğun yağış etkisini sürdürdü.

Yağış öncesi yaşanan yoğun şimşek fırtınası, özellikle Fatih'te tarihi yarımada üzerinde güzel manzaralar oluşturdu.

Çamlıca Televizyon kulesi üzerine düşen yıldırım kameraya yansıdı.

Doludan kaçan sürücüler gişelere sığındı

Yağış İstanbul'da yer yer dolu olarak görüldü. Bazı araç sahipleri doludan korunmak için gişelerde durarak yağışın şiddetini kaybetmesini bekledi.

Özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışla İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Anadolu Hisarı açıkları akan çamurla kahverengi oldu.

Araçlar alt geçitte mahsur kaldı

Pendik, Aydınlı Caddesi alt geçidinde biriken su da mahsur kalan minibüsteki altı kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Belediye ekiplerinin logar kapaklarını açarak su seviyesini indirmeye çalışmaları dikkatlerden kaçmazken alt geçidi kullanan vatandaşlar kaldırımdaki su seviyesinden dolayı mazgal diplerinden tutunarak zorlukla ilerledi.

Minibüsün içinin yarıya kadar su ile dolduğunu belirten vatandaş, "Geçeriz dedik bir anda su üstteki mangallara kadar geldi, arabanın içi de su dolmaya başladı kaldık orada. Araba zaten komple istop etti öyle kaldık. Arabanın içi yarıya kadar su aldı, altı kişi vardı arabada" dedi.

Yağın nedeniyle kayan otobüs başka bir otobüse çarptı

Sarıyer’de sağanak yağış nedeniyle kayan İETT otobüsü öndeki başka bir İETT otobüsüne çarptı. Kaza esnasında her iki otobüs içerisinde herhangi bir yolcunun olmaması olası bir faciayı önlerken, iki otobüsün sürücüsü de yaralandı.

Bölgede hava sıcaklığı 2-4 derece azalacak

Öte yandan, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak.

Trakya (Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ) ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında) yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA, İHA, DHA