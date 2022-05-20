Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesinde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere 10'u kamu görevlisi 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçun işlendiği dönemde Maltepe Belediyesinde başkan yardımcılığı yapan 2 kişi ile özel kalem müdürlüğü görevini yürüten zanlının da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

İstanbul'da rüşvet operasyonu…



Maltepe Belediyesinde üst yönetimde görevli kişilerin de olduğu 10'u kamu görevlisi 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Detayları @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı.https://t.co/Lih1p8qqPE pic.twitter.com/o86nybVQ6v — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 20, 2022

Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerin birçoğu gözaltına alındı, adreslerdeki aramalar devam ediyor.