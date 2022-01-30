İstanbul Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde, İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan midibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 14 polis memuru yaralandı. Polislerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralanan polis memurlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Soylu, "İstanbul'da, göreve giden Polislerimizi taşıyan aracın devrilmesi sonucu yaralanan 10 Kahraman Polisimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim Polislerimize, tez zamanda şifa versin inşallah" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kazada yaralanan polis memurlarına ve servis şoförüne geçmiş olsun dileklerini iletti.