Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 03:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza yapan otomobilin sürücüsü aracı bırakıp kaçtı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaza sonucu ters dönen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bir otomobilin kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ulaşan ekipler, refüje çarptıktan sonra ters dönen otomobili buldu. Ekipler, otomobil ve çevresinde yaptıkları kontrollerde kimseyi göremedi.
Polis, yaralı olarak kaçtığı sanılan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
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