Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 04:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Takla atan otomobil taksiye çarptı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak karşı yönden gelen taksiye çarptı. Yaralanan taksi sürücüsünün hastanedeki tedavisi sürüyor.
Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde seyreden otomobilin sürücüsü, Karacaahmet Sultan Cemevi önündeki kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
Yolda savrulan otomobil, karşı yönden gelen taksiye çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan taksi sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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