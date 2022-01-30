Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 03:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düzce'de yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
[Fotoğraf: İHA]
Düzce'de akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Kentte geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.
Akşam saatlerinde yoğun sisin etkili olduğu şehirde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Zonguldak-Düzce D-655 karayolu ile Düzce-Bolu ve Düzce-Sakarya istikametlerinde araç sürücüleri güçlükle ilerleyebildi.
Trafik ekipleri kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu
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