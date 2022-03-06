Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 06:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da pikap devrildi: 1’i ağır 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beyoğlu’nda refüje çarptıktan sonra devrilen pikapta bulunan 3 kişi yaralandı, yaralananlardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.
İstanbul Beyoğlu'nda Adem Ceylan yönetimindeki pikap refüje çarptıktan sonra takla atarak Tersaneler Caddesi’nde yan yattı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada Sinan Ceylan ağır yaralanırken Adem Ceylan ve Nevruz Menkuli’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken takla atan pikap çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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