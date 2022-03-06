Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, beklenen soğuk havayla birlikte çarşamba gününden itibaren, hissedilir derecede azalacak. Hava sıcaklıkları, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek.

Yeni haftanın ilk günü yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu diğer yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar yağmur, yer yer sağanak şeklinde olacak.

Salı günü, ülke genelinin tamamında yağış beklenirken, yağışlar iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Çarşamba günü, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı görülecek. Günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 2-4, İstanbul'da 4-5, İzmir'de 11-7, Konya'da 0-7, Sivas'ta 0-3, Samsun'da 4-5, Diyarbakır'da 10-11, Antalya'da 11-14, Van'da 6-7 derece olacak.

Perşembe günü ise Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı etkili olacak.