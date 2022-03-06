Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 05:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle minibüse çarpan 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan idaresindeki otomobil, aynı şeritte ilerleyen Burak B'nin kullandığı minibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Alkan, bulunduğu araçta sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Alkan, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Alkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik Balıkesir
Sıradaki Haber
Bayburt'ta trafik kazası: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz