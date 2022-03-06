Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 03:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bayburt'ta O.K. idaresindeki otomobil ile İ.Ş. yönetimindeki otomobil, H.Z. idaresindeki ticari taksiyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri geldi.
Kazada otomobil sürücüleri ile yanlarında bulunan R.Ü. ve M.A. yaralandı.
Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası Bayburt
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