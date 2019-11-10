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İstanbul'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı10 Kasım 2019 Pazar 02:52 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 02:54
İstanbul Sarıyer'de, panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Osman Mat yönetimindeki panelvan, Katar Caddesi Reşitpaşa mevkiinde, Bülent Turan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve ambulanslarla hastaneye kaldırılan sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: panelvan otomobil Sarıyer katar caddesi