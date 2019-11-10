Osman Mat yönetimindeki panelvan, Katar Caddesi Reşitpaşa mevkiinde, Bülent Turan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ambulanslarla hastaneye kaldırılan sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA