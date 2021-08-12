Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 16:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da orman yangını
İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.
Sarıyer'de henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopter su atarak yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.
Aynı bölgede yine yangınlar çıkmıştı
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.
Aynı bölgede dün ve önceki gün de yangın çıkmıştı.
Etiketler: İstanbul İtfaiye Orman Yangını Yangın
Son Haberler
- 17:36
- 17:33
- 17:30
- 17:21
- 17:30
Sıradaki Haber
Selde yakınları mahsur kaldı, balyozla duvarı kırıp kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz