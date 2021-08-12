Sarıyer'de henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopter su atarak yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Aynı bölgede yine yangınlar çıkmıştı

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Aynı bölgede dün ve önceki gün de yangın çıkmıştı.