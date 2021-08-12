Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de makilik alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Foça ilçesinde, yer yer kızılçam ağaçlarının da olduğu makilik alanda yangın başladı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kozbeyli Mahallesi'ndeki alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 uçak, 2 helikopter ve 9 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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