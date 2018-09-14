İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 24 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik ve Tuzla bölgesinde çok sayıda yaralama ve nitelikli yağma suçuna karıştıkları belirlenen ve ele başılığını V.A.'nın yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, V.A. ile 2013'te işlenen bir cinayetin faili olduğu ve "kasten öldürme" başta olmak üzere 5 farklı suçtan arandığı belirtilen kardeşi H.A.'nın da aralarında bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 otomatik av tüfeği, 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 206 mermi, 2 yedek şarjör ve 11 bin 95 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA