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Türkiye
TRT Haber 06.09.2024 07:45

İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon: 23 gözaltı

İstanbul’da yerel organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kuyu-22' operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon: 23 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul'un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 13 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen 23 şüpheliyi yakalamak için 'Kuyu-22' operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, şüphelilerin tamamı yakalanırken 2 savunma tipi el bombası, 7 ruhsatsız tabanca, bir otomatik silah, bir GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanıldığı tespit edilen bir çalıntı otomobil ele geçirildi.

Şüphelilerin, söz konusu ilçelerde farklı tarihlerde iş yeri, ikamet ve araç kurşunlaması, iş yerine el bombası ve ses bombası atılması gibi eylemlerde bulundukları tespit edildi.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, organize suç örgütleri sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, ayrıca operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

 

 

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İstanbul Suç Örgütü Ali Yerlikaya
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