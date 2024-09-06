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Türkiye
AA 06.09.2024 07:39

Adana'da motosiklet otomobille çarpıştı: İzne giden uzman çavuş hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hamza Yılmaz kurtarılamadı. Yılmaz'ın uzman çavuş olarak Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yaptığı ve iznini geçirmek için Kozan'a geldiği öğrenildi.

Adana'da motosiklet otomobille çarpıştı: İzne giden uzman çavuş hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

25 yaşındaki Hamza Yılmaz'ın kullandığı motosiklet, Çanaklı Mahallesi'nde İ.U. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından önce Kozan Devlet Hastanesine ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hamza Yılmaz buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesinin hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın uzman çavuş olarak Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yaptığı ve iznini geçirmek için Kozan'a geldiği öğrenildi.

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