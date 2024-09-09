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Türkiye
AA 09.09.2024 10:53

İstanbul'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla kentin farklı noktalarındaki okul önleri ve çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul'da okul çevrelerinde denetim yapıldı
[Fotograf: AA]

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı.

Polis ekipleri Ataşehir, Pendik, Ümraniye, Kadıköy, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Şişli ilçelerinde okulların bulunduğu yerlerde denetim noktaları oluşturdu.

Mobil Okul Timi, Çocuk Şube, Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Trafik Şube ekipleri yoldan geçen servis araçları, otomobiller ve motosikletleri durdurarak sürücülerin evrakını kontrol etti.

Ekipler, şüpheli buldukları kişilerin kimliklerine Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki denetimde ekipler, şüphelendikleri araçlarda ve kişilerde üst araması yaparak GBT sorgulaması gerçekleştirdi.

Kadıköy'de de Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde bekleyen ekipler, araçları denetim amacıyla durdurdu.

Sürücülerin ehliyet ve kimliklerini kontrol eden polis ekipleri, okul önlerinden geçen yayaların GBT kontrollerini de gerçekleştirdi.

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi'ndeki Tevfikbey Ortaokulu'nun önünde yapılan denetimde de ekipler, şüphelendikleri araçları durdurup arama yaptı. Ekipler, şüphelenilen şahısların kimliğini de kontrol etti.

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