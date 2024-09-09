Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 09.09.2024 09:00

Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara’nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Zonguldak, Düzce, Sinop, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Diyarbakır’ın doğusu ve Van’ın güney kesimlerinin yerel ve gök gürültülü sağanağın etkisinde olması bekleniyor.

Bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde yeniden artarak mevsim normalleri üzerine çıkması tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi öngörülüyor.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:40
Bakan Tekin: Başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum
09:33
Tunceli'de şehitlerimiz için tören düzenlendi
09:36
ABD'de 'hayvan teması olmadan' ilk kuş gribi vakası tespit edildi
09:40
Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Türkiye'ye getirilecek
09:32
Katil İsrail ordusu katliamın 339. gününde 7 kişiyi daha öldürdü
09:29
Küresel piyasalarda gözler enflasyon verilerinde
Okullar açıldı: 20 milyon öğrenci bugün dersbaşı yaptı
Okullar açıldı: 20 milyon öğrenci bugün dersbaşı yaptı
FOTO FOKUS
Yahudi yönetmen ödülünü Gazze'ye adadı
Yahudi yönetmen ödülünü Gazze'ye adadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ